Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı. Yenimahalle'de Nusret Çolak, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri Çolak'a saldıran köpekleri kovaladı. Saldırı sonrası el ve ayaklarından yaralanan Çolak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çolak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA / Mehmet Karakaş - Güncel Sakarya Güncel Haberler

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