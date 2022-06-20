Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Yenimahalle'de Nusret Çolak, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden mahalle sakinleri Çolak'a saldıran köpekleri kovaladı.

Saldırı sonrası el ve ayaklarından yaralanan Çolak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çolak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title