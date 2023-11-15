Sakarya'da sahipsiz köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iş yerini açmaya çalışan kadının sahipsiz köpeğin saldırısına uğramasını güvenlik kamerası kaydetti.

Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde çalıştığı iş yerini açmak isteyen kadına civardaki sahipsiz köpeklerden biri saldırdı.

Kendisini savunmak isteyen kadın elindeki çantayı atmasına rağmen köpek kadını kovalamaya başladı. Bu esnada yere düşen kadın hafif yaralandı.

Olay yerinden geçen motosikletlinin aracından inerek müdahale etmesi üzerine köpekler uzaklaştı.

Köpeğin kadına saldırması ve adamın köpeği kovalamasını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.?????