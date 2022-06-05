Sakarya'da sahipsiz hayvanların şifa bulacağı rehabilitasyon merkezinde sona gelindi - Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanlara tedaviden rehabilitasyona kadar birçok hizmet verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi olacak alandaki çalışmalarda sona gelindi. 17 bin metrekarelik alanda, son teknolojiyle hizmet verecek olan kampüste mama üretim tesisi olacak.

Kedilerin tek tek konaklayabileceği, kendi yaşam odalarının yer alacağı tesiste ayrıca, kediler için ortak oyun alanı, ameliyathane ve tırmanma alanları yapılıyor.

Köpekler için 180 tekli köpek kafesi, her biri 20 hayvan kapasiteli 10 açık kafes ve tüm hayvanların yavrularını sağlıklı şekilde diğer hayvanlardan bağımsız biçimde yetiştirmesi için özel alanlar bulunacak.

Kampüse girişte bir hayvan sahiplendirme binası yer alacak. Bu sayede vatandaşlar sağlığına kavuşturulmuş, gerekli sağlık taramalarından geçmiş tüm evcil hayvanları sahiplenebilecek.

"Merkez, 600 hayvana ev sahipliği yapacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokaktaki can dostların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, 17 bin metrekarelik alanda inşa ettikleri merkezle yaralı ve hasta sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verileceğini bildirdi.

Yüce, çeşitli bölümlere ayrılmış komplekste misafirleri karşılayacakları bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvanların tedavi edildiği kliniğin bulunduğunu aktararak, "Son teknolojiyle inşa edilen kampüsümüzün içinde yoğun bakım merkezi, laboratuvar, veteriner acil müdahale odaları bulunuyor. Merkez, yazlık ve kışlık olmak üzere yaklaşık 600 hayvana yaşam alanı olarak ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Bakımevinde dışarıya ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir Rehabilitasyon Merkezi'nin de yer alacağını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Bu merkezimizin içinde 2 ameliyathane, 2 muayenehane, 12 hayvan kapasiteli içerisinde kuvözlerin olduğu yoğun bakım ünitesi, operasyon sonrası bakım odası, fizik rehabilite odası, tüm ilaçların yer aldığı eczane, görüntülenme odası, kan tahlillerini yapabildiğimiz laboratuvar, 10 hayvan kapasiteli karantina odası ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı temizlik saritasyon odası bulunuyor. Ayrıca 50 kişilik seminer ve eğitim salonunun yer aldığı merkezimiz, bilgi alanıyla ilgili eğitim yuvası niteliği de taşıyacak."