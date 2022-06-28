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Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

AA - Davut Genç - Güncel
Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak sonucu su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak sonucu su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hızar, Yayla, Melen ve Selahiye mahallelerinde dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskınları yaşanan yerlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Kocaali İlçe Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kepçe, greyder, ekskavatör, kamyon ve vidanjörlerle kum, kaya ve dal parçalarını temizliyor.

Çalışmaları denetlemek üzere ilçeye gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, şu ana kadar il genelinde olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, Hızar Deresi'nin taşması sonucu oluşan su baskınlarında erken müdahaleyle kayıpların önüne geçildiğini bildirdi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da meteorolojik verilere göre bölgede yeni yağış dalgasının etkili olacağını aktararak, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların etkisini azaltmak için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu arada yetkililer, dere yatağında evleri bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

AA / Davut Genç - Güncel

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