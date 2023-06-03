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Sakarya'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Sakarya'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Güncel Haberler

Sakarya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu. Bazı caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Sakarya'da sağanak yağış etkili oluyor

Bazı caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı

SAKARYA - Sakarya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehrin bazı bölgelerinde su birikintilerine sebep oldu. Caddelerde oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçamadı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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