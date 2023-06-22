Sakarya'da sağanak sonrası kirlenen sahil temizleniyor

Sakarya'da üç gün etkili olan sağanağın ardından kirlenen Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesindeki 16 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yürütülüyor. Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sakarya'da üç gün etkili olan sağanağın ardından kirlenen Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesindeki 16 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışması yürütülüyor.

Kuvvetli yağış sonrası yüksek noktalardaki ağaç ve kaya parçaları ile atıkların, debileri yükselen Melen Nehri, Maden ve Islak Ağzı dereleriyle denize sürüklenmesi sonucu kirlilik oluşan sahilde Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle temizlik çalışması başlatıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, sağanak nedeniyle meydana gelen selin oluşturduğu sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Acar, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sahili temizleyerek Kurban Bayramı'na kadar yeniden hizmete açacaklarını kaydetti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Acar, "Topladığımız atıklardan bertaraf edilecek olanlar var, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olduklarımız olduğu gibi değerlendirilecek tomruklar da var. Bunlar belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kereste haline getirilerek kullanılacak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş de ilçede bulunan öğretmen ve idari personelle sahilin temizlenerek gelecek misafirlere hazır hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Seda Hıdıroğlu ise sahildeki temizlik çalışmalarına 25 kişilik ekiple katıldıklarını dile getirdi.

Öğretmen Sedat Avcı, sahilin tomruklarla dolduğunu belirterek, "Denizimizin güzelliğini misafirlere göstermek için temizlik yapıyoruz." dedi.???????

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