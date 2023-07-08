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Sakarya'da Sağanak Sonrası Çaybaşı Deresi Taştı

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Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Çaybaşı Deresi taşarken, yollar ve ekili alanlar su altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle evlerin zemin katları ve ahırlar su altında kaldı. DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

SAKARYA'da etkili olan sağanağın ardından Çaybaşı Deresi taşarken, yollar ve ekili alanlar su altında kaldı.

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Kuvvetli yağmurla derelerin taşmasıyla, bazı mahalleler suyla kaplandı. Çaybaşı Deresi'nin taşmasıyla Erenler ve Çaybaşıyeniköy mahallelerinde yollar ve ekili alanlar suyla doldu. Taşkınlar nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile ahırlar su altında kaldı. Taşan dereler ekili alanlara da zarar verirken, DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları, dere yataklarında iş makineleriyle sürerken, yetkililer de taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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