Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, evler ve yollar su altında kaldı

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı cadde ve evlerin bahçelerini su bastı, köprüler yıkıldı, yollarda çökmeler meydana geldi.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, Akyazı ve Hendek'te yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akyazı'da Mudurnu Deresi'nin taşması sonucu Beldibi Mahallesi'nde geçici olarak yapılan servis yolu yıkıldı, Haydarlar Mahallesi'nde debisi yükselen derenin yatağı genişledi, yol kenarlarında çökmeler oluştu.

İhbarları değerlendiren Akyazı Belediyesi, DSİ ve SASKİ ekipleri, sağanaktan etkilenen bölgelerde iş makineleriyle çalışma başlattı.

"Ekiplerimiz sahada, çalışmalara devam ediyoruz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, yağışın ardından tüm ekiplerle sabaha kadar sahada olduklarını söyledi.

Ballıkaya Barajı havzasının bulunduğu bölgede Beldibi, Boztepe, Mansurlar ve Kayabaşı mahallelerini birbirine bağlayan geçici servis yolunun yıkılarak ulaşıma kapandığını aktaran Soykan, "Ekiplerimiz sahada, çalışmalara devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Su giren evler, taşan dereler, tıkanan menfezler var." dedi.

Hendek'te de evlerin bahçelerini su bastı, yollar çöktü

Hendek'te de Uludere ve Dinsiz derelerinin taşması, bazı cadde ve yollar ile evlerin bahçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Suların getirdiği molozlar ve taş parçaları nedeniyle Güney ve Kadifekale mahallelerine ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı. Hendek Belediyesi, SASKİ ve DSİ ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü.

Taşkın nedeniyle Uludere Mahallesi'nde de köprü yıkıldı, yolda çökmeler meydana geldi. Uludere'de ise garajda bulunan bir araç suların sürüklediği moloz yığınlarının altında kaldı.

Ortaköy Mahallesi'nde de birçok evin bahçesini su bastı. Vatandaşların bazıları temizliğe başlarken, bazıları da suların çekilmesi için bekledi.

Evinin bahçesi su altında kalan Aynur Köseoğlu, sabah uyandıklarında her yerin suyla dolu olduğunu gördüklerini belirterek, "Bahçelerimiz, koyun ve keçilerin bulunduğu ahırlarımız su içinde kaldı. Biraz zor çıkardık, uğraştık. Biraz yüksek olduğu için evi kurtardık. Buna şükür, can kaybımız yok ama her yer battı." diye konuştu.

Daha önce de su baskınlarının yaşandığını ama bunun daha büyük olduğunu aktaran Köseoğlu, suların çekilmesini ve yardım beklediklerini kaydetti.

Bartın

Bartın'da sağanak dünden bu yana etkisini sürdürüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Bartın-Kurucaşile kara yolunda İl Özel İdaresi, Karayolları ve orman ekipleri çalışma yürüttü.

Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, araçlar güçlükle ilerdi.

Trafik ekiplerinin tedbir aldığı tünel girişinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Göçkündemirci köyünde ise bazı tarım arazileri su altında kaldı.