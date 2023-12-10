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Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı

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Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak yağışlar sonucu dereler taştı, yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı.

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor.

Ayrıca bölgede su seviyesi yükselen Sakarya Nehri'nin taşma riskine karşı ekipler araçlarla teyakkuz halinde bekliyor.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde yol üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İlçedeki Kozluk Mahallesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesi Nazımbey köyünü birbirine bağlayan güzergahta Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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