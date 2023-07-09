Sakarya'da sağanak nedeniyle arılar telef oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu su altında kalan 25 kovandaki arılar telef oldu.

İlçeye bağlı Resuller Mahallesi'nde etkili olan yağış sonrasında derenin taşmasıyla İsmail Sağır'a ait arı kovanları sular altında kaldı.

Sağır, AA muhabirine, taşkın sonrası kovanlarının suya kapılarak dereye sürüklendiğini, 25 kovanın zarar gördüğünü anlattı.

Kovanları kurtarmaya çalıştıklarını belirten Sağır, "Arılar kaç saat suda mücadele etmişler ölmemek için ama binlerce arımız telef oldu." şeklinde konuştu.

Arı yetiştiricisi de Yunus Emre ise çok sayıda arının telef olduğunu ifade ederek, zarar gören kovanlarını sudan kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.