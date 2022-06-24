Sakarya'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı Sakarya'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında sağanak yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Sakarya'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında sağanak yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış gün içinde aralıklarla devam ediyor. Bu çerçevede etkisini gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaşın ıslanmamak için dükkan tentelerinin önünde beklediği görüldü. Evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleri sayesinde ıslanmaktan kurtuldu. Öte yandan, meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Güncel Sakarya Güncel Haberler

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