Sakarya'da Sağanak, Dolu ve Fırtına Etkili Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen Sakarya'da kısa süreli sağanak, dolu ve fırtına etkisini gösterdi. Güneşli havanın ardından aniden bastıran bu olumsuz hava koşulları, kısa sürede etkisini kaybetti.
Sakarya'da sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu
SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da zaman zaman sağanak etkili oldu. Bugün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu şehirde, kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu. Fırtına ve dolu sısa sürede etkisini kaybederken sağanak yağış devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel