Sakarya'da Ruhsatsız Silah ve Sahte İçki Operasyonu
Adapazarı'nda bir alkollü mekanda yapılan denetimde, 4 ruhsatsız tabanca ve çeşitli sahte içkiler ele geçirildi. İşletmeci C.T. gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polis tarafından alkollü mekanda yapılan denetimde 4 ruhsatsız tabanca ve sahte içki ele geçirildi; işletmeci C.T. (34) gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından C.T.'ye ait alkollü mekana operasyon düzenlendi. Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan alkollü mekan ve sahte içki imalathanesi olarak kullanılan depoda arama yapıldı.

Aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 57 fişek, 81 sahte bandrollü sahte içki, 8 adet birer litrelik şişede el yapımı sahte alkollü içki, 1 adet 5 litrelik bidon dolusu etil alkol, 15 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 32 adet birer litrelik alkol satışında kullanılan şişe, 1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte alkol, 1 dolu aroma şişesi ve 6 boş aroma şişesi ele geçirildi. Alkollü satan işletmenin faaliyetleri durdurulurken, mekan sahibi C.T. gözaltına alındı.

