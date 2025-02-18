Sakarya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. F.A. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirildi. F.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.