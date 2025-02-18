Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan ve Zelenski canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Ankara'da 3 saatlik zirve! İşte Erdoğan ve Zelenski'nin ilk sözleri
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Sakarya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. F.A. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirildi. F.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
img

Rusya tek şartını açıkladı
img

Skandal sözler için harekete geçildi
img

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.