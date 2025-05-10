Sakarya'da Robot ve Teknoloji Olimpiyatları Başladı

Sakarya'da gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten girişimci bireyler olarak yetişmeleri amacıyla düzenlenen "Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde SUBÜ Esentepe Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe 464 takım katılıyor.

İlkokuldan üniversite düzeyine organizasyona katılan öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergiliyor.

"Çizgi İzleyen Robot", "İnsansız Hava Araçları", "Mini Sumo Robot", "Mobil Savunma", "Robot Futbol", "Ses ile Görüntü Sınıflandırma", "Tasarla ve Geliştir" ve "Serbest Kategori" olmak üzere 8 kategoriden oluşan olimpiyatlarda derece alan projelere toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacak.

"Organizasyon ülkenin teknoloji yolculuğuna katkı sunacak önemli platform"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun sadece yarışma olmadığını, aynı zamanda ülkenin teknoloji yolculuğuna katkı sunacak, gençlerin potansiyelini gözler önüne serecek önemli platform olduğunu söyledi.

Etkinliğin yalnızca teknik becerilere değil, takım çalışması, işbirliği, azim ve emeğin değerlerini ön plana çıkaran öğrenme yöntemi olduğunu anlatan Sarıbıyık, burada elde edilen her deneyimin ileride geniş yelpazede önemli başarılara dönüşebileceğini ifade etti.

Sarıbıyık, üniversitenin çalışmalarından bahsederek, bu yarışmalarla gençlerin öz güven kazanacağını vurguladı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Sarıbıyık, "Yarışmaların verimli geçmesinin, kalıcı dostluklara, ortak projelere ve evrensel bilime katkı vermesini diliyorum. Katılan takım ve öğrencilerimize canı gönülden başarı diliyorum." dedi.

SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar da organizasyonun üniversite sanayi işbirliğinin meyvesi olduğunu, bunun devam edeceğini belirtti.

SUBÜ Nehir Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ise etkinliğin öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

Organizasyon yarın yapılacak ödül töreninin ardından sona erecek.