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Sakarya'da Ramazan Bayramı Coşkusu

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Sakarya'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sabah erken saatlerde camilere giderek bayram namazını kıldı. Şehirdeki en büyük camide yapılan namazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

11 ayın sultanı, bayram namazıyla uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da bayram namazı coşkusu tüm camilerde yaşandı. 11 ayın sultanı olan Ramazan, bayram namazıyla uğurlandı.

Sakarya'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Şehirdeki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük cami olma özelliği olan, Şeyh Edebali Camii de bu camilerden birisi oldu. Saat 07.16'da cami içerisinde saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan'da saf tutanlar arasında yerini aldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede Filistin'de Gazze'de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Sakarya'da Ramazan Bayramı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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