Sakarya'da PSB Anatolia Fuarı Açıldı

Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, kapılarını 8. kez açtı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 20 ülkeden 181 firmanın katıldığı fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler sergileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin pek çok alanda hissedildiğini belirterek, aşırı sıcaklar, kuraklık, sel baskınları, orman yangınları ve tarım alanlarındaki dalgalanmaların hem kırsal alanları hem de şehirleri etkilediğini söyledi.

Dirençli şehirler bağlamında tedbirler aldıklarını dile getiren Yenigün, "Bu konularda stratejiler geliştiriyor ve uygulamalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Şehirlerimizi geleceğe taşımak için yeşil alanlarımızı güçlendirmek ve yeşil alanları güçlendirirken de doğru bitki seçimlerini yapmak ve tercihlere odaklanmak durumundayız." dedi.

Yenigün, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehirlerin doğal kimliğini korumanın görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

"Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Türleri Rehberi" projesinden bahseden Yenigün, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki türlerini proje kapsamında inceledik. Her şehrin ekolojik şartlarına uygun doğal odunsu bitki türlerini belirledik. 2024 yılı içerisinde projenin birinci aşamasında Türkiye'nin arazi tahribatına, çölleşme riskine maruziyet ihtimali, yüksek olan İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan 22 ilimizi kapsayan rehberler hazırladık." ifadesini kullandı.

Yenigün, yıl sonuna kadar tüm illerin bitki rehberlerinin tamamlanacağını aktararak, iklim değişikliğine uyumlu yeşil alanlar oluşturmayı ve Ulusal Su Kurulunun kararları içerisine girecek şekilde su tasarrufunu sağlayarak kuraklığa dayalı karbon tutulum kapasitesi yüksek doğal türleri şehirlere kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

"Hedefimiz her zaman coğrafyamızı koruyarak elimizdeki zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirmektir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da bu coğrafyanın zenginliklerini koruyarak geleceğe aktarmanın önemine vurgu yaparak, şehrin peyzaj ve süs bitkisi alanındaki ihracat payını yükseltmek için güç birliğinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işler yapmayı amaçladıklarını dile getiren Alemdar, "Hatırlayalım bir zamanlar çiçek ithal eden bir ülkeyken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya bir vizyon konuldu. O yıllarda atılan adımlarla kendi bitkilerimizi yetiştirmeye ve peyzajda modern kullanımlar sağlamaya başladık. Daha sonra başlatılan seferberlikle üreticilerimiz desteklenmiş, dışa bağımlılık azaltılmıştır. Bu bağlamda hedefimiz her zaman coğrafyamızı koruyarak elimizdeki zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirmektir." diye konuştu.

Fuarın koordinatörü Remzi Adıyaman ise "9 aylık titiz bir hazırlık süreci sonunda 13 farklı ülkeyi ziyaret ederek bu önemli organizasyonu gerçekleştirdik. 19 üniversitemizden aramıza katılan genç peyzaj mimarlarının ortaya koyacağı proje ve uygulamaları da burada hep birlikte görme fırsatımız olacak." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ da 8 yıl önce festival olarak başlayan organizasyonun bugün uluslararası fuara dönüştüğünü belirterek, fuarın etkisiyle ihracatta önemli artışlar yaşandığını ifade etti.

Açılışta, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SüsBir) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dündar, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman ve Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin da birer konuşma yaptı.

Fuara, Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezerek ürünleri inceledi.

Fuar, 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.