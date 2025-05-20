Sakarya'da PSB Anatolia Fuarı 10-13 Eylül'de Gerçekleştirilecek

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Yenilikleri Keşfet" sloganıyla 8'incisi gerçekleştirilecek fuara ilişkin Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuara, 230 firma ile Türkiye ve diğer ülkelerden 30 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Geniş ürün profiline sahip fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine çeşitli ürünler sergilenecek.

"Sakarya dış mekan süs bitkiciliğinde hacim ve çeşitlilik olarak lider şehir"

Fuarın koordinasyon toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, fuarın, şehrin dış mekan süs bitkiciliğinin üretim ve pazarlama konusunda potansiyelini ortaya çıkardığını belirtti.

Alemdar, Sakarya'nın dış mekan süs bitkiciliğinde hacim ve çeşitlilik olarak Türkiye'de lider şehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin, sektör temsilcilerinin fuara katılım sağlamasını beklediklerini aktaran Alemdar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da sektörün Sakarya için öneminden bahsederek, kentin ciddi üretim ekosistemine sahip olduğunu kaydetti.