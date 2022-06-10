Sakarya'da pompalı tüfekle 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı - Haberler

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Sakarya'da pompalı tüfekle 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da pompalı tüfekle 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı

Sakarya'da tartıştığı kişiye pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da tartıştığı kişiye pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 3 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde gece saatlerinde M.T.T. ile F.Ç. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T, yakındaki iş yerine giderek pompalı tüfeğini aldı.

M.T.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu F.Ç. ile o sırada bölgede bulunan E.Ç. (22) ve A.B.K. (17) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan M.T.T'nin, 5 Nisan'da Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (31) öldüren Ç.G'nin Karasu ilçesinde saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Çark Caddesi Sakarya Güncel Haberler

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