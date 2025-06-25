Sakarya'da Polise Ateş Açan Şüpheliyi İkna Etme Çabaları Devam Ediyor

Sakarya'da Polise Ateş Açan Şüpheliyi İkna Etme Çabaları Devam Ediyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalama kararı bulunan Engin Ö., polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Ayağından yaralanan şüpheli, motosiklet satışı yapılan bir iş yerine saklandı. Polisin ikna çabaları sürüyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan Engin Ö. (53), takip edildiğini fark edince polise ateş açtı. Polisin de ateş açmasıyla ayağından yaralanan şüpheli, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklandı. Polisin çabalarına rağmen teslim olmayan Engin Ö.'nün ikna edilmesi amacıyla olay yerine yakınları getirildi.

Olay saat 21.00 sıralarında Adapazarı'nın Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak üzerinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı olan ve yakalama kararı bulunan Engin Ö., polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince üzerindeki tabanca ile ateş ederek kaçmaya başladı. Takip sırasında polisin açtığı ateş ile ayağından vurulan şüpheli sokak üzerinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi. Buradan polislere doğru ateş eden Engin Ö., tabancayı kendisine doğrultarak içeriye girmemelerini istedi.

İş yerinde bulunanlar polis tarafından tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. İş yerinin bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada şüphelinin iş yerindeki bir motosikletle kaçma girişimi de polis tarafından önlendi. Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri sevk edildi. İş yerinin etrafını saran polisler, kendilerine tehditler savuran şüphelinin teslim olmasını istedi. Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, olay yerine şüphelinin yakınları getirildi. Çevresi abluka altına alınan iş yerinde saklanan Engin Ö.'nün teslim olması için yakınlarının çabaları da sonuç vermedi. Müzakereci polis, 3,5 saati aşkın süredir çabalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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