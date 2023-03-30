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Sakarya'da pide yerken nefes borusu tıkanan kişi öldü

Sakarya'da pide yerken nefes borusu tıkanan kişi öldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçedeki pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekar ve işitme engelli olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Yılmaz Sakarya Güncel Haberler

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