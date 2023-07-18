Sakarya'da park ve bahçelerde polis uygulaması: 3 şahıs yakalandı, 1 silah ele geçirildi

Sakarya'da yaz aylarında en yoğun olan park ve bahçelerde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 250 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 3 kişi yakalandı ve 1 adet silah ele geçirildi. Ayrıca kimliksiz bir yabancı uyruklu şahıs da tespit edildi.

Şehrin en yoğun park ve bahçelerinde polisten uygulama

250 şahsa GBT sorgulaması yapıldı, 3 şahıs yakalandı, 1 adet silah ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'da yaz aylarında vatandaşların en fazla yoğunluk oluşturduğu park ve bahçelerde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. 50 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada; 250 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, ifadeye yönelik aranması bulunan 3 şahıs yakalandı ve 1 adette silah ele geçirildi.

Sakarya'da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlere ara vermeden devam ediyor. Hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte vatandaşların en fazla yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uygulama gerçekleştirdi. 50 personelin katılımı ile park ve bahçelerde yapılan kontrol ile denetimlerde, 250 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 3 şahıs yakalanırken, 1 adet silah elde edildi ve kimliksiz 1 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılırken, bahse konu uygulamanın yaz süresince şehrin tüm park ve bahçelerde devam ettirileceği öğrenildi.