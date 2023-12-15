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Sakarya'da park halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi

15 Aralık 2023 23:16 Güncelleme: 23:18 Abone Ol

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Çocuk ve hasta bezi yüklü tırın şoförü mola verdiği sırada duman yükseldiğini fark etti. Yangın söndürme çalışmaları sonucunda dorse ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.