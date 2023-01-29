Sakarya'da park halindeki tıra motosikletle çarpan lise öğrencisi öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletle park halindeki tıra çarpan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletle park halindeki tıra çarpan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Yağbasan Mahallesi'nde motosikletle seyreden meslek lisesi öğrencisi Efecan K. (17), dün yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Efecan K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, Hendek Yağbasan Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Elektrikçide staj yaptığı öğrenilen Efecan K'nin babasının da geçen yıl kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Sakarya Güncel Haberler

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