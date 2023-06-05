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Sakarya'da Park Halindeki Tarım Aracında Yangın Çıktı

Sakarya'da Park Halindeki Tarım Aracında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ballıkaya Mahallesi Sakalar Sokak'ta Salih S.'ye ait evin alt katındaki garajda park halinde duran pat pat diye tabir edilen tarım aracının motor kısmı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi'de (SAKTİM) destek verdi. Yangın büyümeden söndürülürken tarım aracında maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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