Sakarya'da Paraşüte Benzer Nesne Gökyüzünden Düştü

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Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzülen paraşüte benzer bir nesne, boş bir alana düştü. Olay sonrası jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek nesneyi incelemek üzere aldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzülen paraşüte benzer nesne boş alana düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, nesne, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Akyazı'ya bağlı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzer nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düştü. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bulunan nesne, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere götürüldü.

HABER: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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