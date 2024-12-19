Sakarya'da Panel Çit Üretim Tesisinde Yangın
Erenler ilçesindeki panel çit üretim tesisinin boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve tesiste hasara yol açtı.
Sakarya'nın Erenler ilçesine panel çit üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kozluk Mahallesi Ada Sanayi Caddesi'nde panel çit üretim tesisinin boyahanesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel