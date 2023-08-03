Sakarya'da palet atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 palet kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde palet atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yazılıgürgen Mahallesi Şehit Mustafa Geyve Caddesi'nde Zabit G'ye ait palet atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 250 palet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel