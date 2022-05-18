Sakarya'da 'özel' öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerindeki "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında engelli öğrencilere spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 30 farklı branşta kullanılacak malzemeler 6 özel eğitim kurumu öğrenci ve idarecilerine teslim edildi.

Etkinlik kapsamında engelli öğrencilerin sunduğu halk oyunu, mehter ve sahne gösterileri de ilgiyle izlendi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, programda yaptığı konuşmada, Sakarya'da spor alanında çok güzel yatırımların yapıldığını belirterek, "Gençlerimize dönük çok güzel çalışmalar var. Hep birlikte geleceğimizi emanet edeceğimiz, gözleri pırıl pırıl olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirelim." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de insan sağlığı için büyük önemi olan sporun aynı zamanda özel öğrencilerin sosyal yaşama aktif katılımını sağladığının altını çizerek, "Öğrenci kardeşlerimizin sporda sağlanan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edeceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Bakanlığın en önemli misyonlarından birinin sporun toplumun tüm katmanlarına ulaştırılması olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentteki özel eğitim okullarında 3 bini aşkın öğrenciye hizmet sunduklarını aktararak, hayata geçirdikleri "Spor Sakarya" projesiyle her öğrencinin en az 1 spor branşıyla ilgilenmesini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Programa, engelli öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor ile özel eğitim okullarının idareci ve öğretmenleri katıldı.