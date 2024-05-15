Sakarya'da Özel Öğrenciler Trafik Parkında Eğitim Alıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okullarındaki trafik parkta eğitim alan özel öğrenciler, kuralları öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor.

İhsaniye Mahallesi'ndeki 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulunda "Trafik Park Projesi" kapsamında oluşturulan parkurda eğitim gören özel öğrenciler, yaya geçidi ve trafik ışıklarının kullanımı gibi trafik kurallarını öğreniyor.

Yeni bilgiler edinmelerinin yanında eğitimlere bisiklet ve akülü arabalarla katılan çocuklar, hem eğleniyor hem sosyalleşiyor. Özel öğrencilere eşlik eden veliler de çocuklarının gösterdiği gelişimden memnun kalıyor.

Okulu Müdürü Furkan Enşici, projeyle çocuklara trafik eğitimini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız, çocuklara trafik eğitimi vermek, sosyal hayatta ve trafikte nasıl davranacaklarını öğretmek." diyen Enşici, çevre okullardan öğrencileri de parka davet etti.

Öğretmenlerden Selina Emre de eğitim vermelerinin yanı sıra öğrencilerinin gelişimlerini desteklediklerini anlattı.

Velilerden Suzan Parlak ise trafik parkurundan çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Okulumuza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için çok iyi düşünülmüş bir proje." dedi.