Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler için 'Spor ile +1' projesi başlatıldı

Güncelleme:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan 'Spor ile +1' projesiyle özel gereksinimli bireylerin sporla gelişimi ve ailelerin sporu hayatlarına katması hedefleniyor. Proje kapsamında 18-30 yaş arasında 30 kişiye eğitim verilecek ve 3 bin kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin gelişiminin sporla sağlanması amacıyla "Spor ile +1" projesi başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı, Türkiye Ulusal Ajansı destekli Erasmus projesinin ilk toplantısı yapıldı.

Projeyle özel gereksinimli çocukların sporla gelişimi ile ailelerin de sporu hayatlarına katarak olumlu yönde değişiminin sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında spor faaliyeti yapan 18-30 yaş arasında 30 kişiye verilecek eğitimler sonrasında kent genelinde aralarında ailelerinin de bulunduğu 3 bin kişiye ulaşılması amaçlanıyor.

"Topluma katkı sağlayacak tüm projelerde yer almaya çalışıyoruz"

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, AA muhabirine, fakülte olarak topluma katkı sağlayacak tüm projelerde yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu anlamda işbirliklerini artırmaya çalıştıklarını belirten Mirzeoğlu, şunları kaydetti:

"Otizm, gelişimsel birtakım bozuklukların neden olduğu faktörlerle bireylerin sosyal hayata entegrasyonunda sorunlara neden oluyor ancak beden eğitimi spor uygulamalarıyla bu sorunların giderilmesi ve bu bireylerin topluma kazandırılması mümkün olabiliyor. Böylece ailelerde bir taraftan farkındalık oluşturulurken, onlar bilinçlendirilirken bir taraftan da bu gençlerimiz, çocuklarımız hayata adapte olabiliyorlar. Bunun sorumluluğu ve bilinci içinde bu tip faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz."

Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sezer Koca da Sakarya genelinde uygulanacak proje kapsamında özel gereksinimli bireylere destek sunacak nitelikli eğitmenler yetiştireceklerini dile getirdi.

Koca, sivil toplum kuruluşlarından da eğitmenler seçeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Sakarya Otizm Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title