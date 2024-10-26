Sakarya'da Özel Gereksinimli Bireyler için Atlı Terapi Uygulamaları Başlatıldı

Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin psikososyal gelişmeleri ve fiziksel fonksiyonlarının güçlendirilmesinde atlı terapiden yararlanılıyor.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ile Binicilik Federasyonuna bağlı Hayberk Binicilik Kulübü, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Binicilik kulübünde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapötik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olanların gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Fizyoterapist Mustafa Çelik, AA muhabirine, hipoterapinin omurga ve kas hastalığı olan çocukların sağlığı için en çok tercih ettikleri terapi yöntemlerinden biri olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kas hastası olan çocuklarımızda kas kasılmaları oluştuğu zaman atın ısısından yararlanarak onların kaslarının gevşemesini sağlamaya yardımcı oluyoruz. Bu şekilde daha rahat, daha düzgün bir yürüyüşe sahip oluyorlar. Bu yöntemlerimize devam edeceğiz. Bunu geliştirip daha çok çocuğa ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Dernek Başkanı Aslı Çam da özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal farkındalık projeleri yürüttüklerini, bu kapsamda atlı terapi etkinliğine başladıklarını aktararak, katılımcıların hem güzel bir gün geçirdiğini hem de fizik tedavi aldığını anlattı.

Görme engelli öğretmen Ali Çeken de atlı terapinin engelliler için verimli olduğunu dile getirerek, "Biz engelliler için gerçekten çok faydalı oldu ve bu tedaviyi de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Engelli Hacı Emir Aybar ise atlı terapinin faydalı olduğunu belirterek, "Atın o sıcaklığını duymak bizler için çok keyifli oldu." dedi.

Tesisi sahibi Burhan Sarı, sosyal sorumluluk projesi dahilinde bu tip etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "Kulübümüz binicilik federasyonu çatısı altındadır. Çocuklar üzerinde çok güzel bir etkisi var. Tedavinin de sonuçlarını görüyoruz." diye konuştu.

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