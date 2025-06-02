Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali Düzenlenecek

Sakarya'da Oyuncak Dönüşüm Festivali Düzenlenecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Yeşil Hafta etkinlikleri kapsamında 3 Haziran'da 'Oyuncak Dönüşüm Festivali' düzenleyecek. Çocuklar eski oyuncaklarını takas edebilecek, atölyelerde oyuncaklarını onartıp yeniden tasarlayacak.

Sakarya'da Avrupa Birliği Yeşil Hafta etkinlikleri çerçevesinde "Oyuncak Dönüşüm Festivali" gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Doğa Dostu Sonsuz Oyun: Yeni Bir Şans" sloganıyla ilk kez düzenlenecek festivalde çocuklar, eski oyuncaklarını getirerek yenileriyle takas edecek, dilerlerse kullanmadıkları oyuncuları bağışlayabilecek.

Eski ve yıpranan oyuncaklar, Onarım Atölyesinde tamir edilecek, atıklar ise Yeniden Tasarım Köşesinde çocuklarla yeniden tasarlanarak ortaya ürünler çıkarılacak.

Atölyelerin yanı sıra çevre temalı çizgi film gösterimleri, oyun alanları ve eğitimlerin de yer alacağı festival, 3 Haziran'da Aziz Duran Parkı'nda 10.00-19.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlere "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşide bilinçli teknoloji kullanımı hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Söyleşide konuşan aile danışmanı Şevval Kaya Yılmaz, öğrencilere teknolojinin bir araç olduğunu ve kontrolsüz kullanımın dijital bağımlılığa yol açabileceğini anlattı.

Özel gereksinimli çocuklar için aile şenliği yapıldı

Sakarya Üniversitesi Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle kampüste bir araya gelerek vakit geçirdi.

Öğrenci topluluklarıyla Genç Kızılay ve Genç Yeşilayın da bulunduğu etkinlikte çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlendi.

Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörü Doç. Dr. Canan Sola Özgüç, aileler ve öğrenciler açısından anlamlı etkinlik gerçekleştirildiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erenler'de sınavlara hazırlanan gençlere ücretsiz kurs imkanı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere online kurs imkanı sunulacağını duyurdu.

Çocukların geleceği için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Dinç, sınavlara hazırlanan öğrenciler için online kurs imkanının sağlanacağı Erenler Kent Akademisi Projesinin bayramdan sonra tanıtım toplantısının yapılacağını açıkladı.

Beş gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanıldığı toplantıda kentsel dönüşüm, Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde spor salonu inşası detayları ele alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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