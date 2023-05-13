Sakarya'da oy kullanılacak alanlarda hazırlıklar sürüyor

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda sandık kurulumu devam ediyor.

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda sandık kurulumu devam ediyor.

Kentte 2 bin 444 sandıkta 783 bin 923 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Kurulu tarafından sandık kurulu başkanlarına teslim edilen oy kullanma kabini ve sandıkların okullarda kurulumu gerçekleştiriliyor.

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları bulunuyor.

Öte yandan oy kullanılacak okulların girişine, Yüksek Seçim Kurulunun bilgilendirme afişleri asıldı.

İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yerleşim yerlerinde oy verme işlemi için sandık kurulu başkanları, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listesinin bulunduğu seçim torbalarını teslim aldı.

İl ve ilçe merkezlerinde ise seçim torbaları, seçim kurullarınca belirlenen alanlarda yarın saat 05.00'den itibaren bina sorumlularına teslim edilecek.