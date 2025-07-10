Sakarya'da Otoyolda Kayıp Adam Ölü Bulundu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yol kenarında bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gece saatlerinde otoyolun Hendek kesimi Ankara istikametindeki dinlenme tesisi yakınlarında emniyet şeridindeki aracın yanında panik halde bir kadını fark etti.

E.G'nin (65) jandarmaya, kocası S.G'nin (70) aracı ve kendisini emniyet şeridinde bırakıp yol kenarındaki dinlenme tesisine gittiğini, 2 saat geçmesine rağmen dönmediğini söylemesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara katılan 6 otoyol jandarma timi, asayiş komando bölüğü ve AFAD'dan 50 personel ile 10 tesis çalışanı iz takip köpeği desteğiyle, bölgede arama yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde, söz konusu dinlenme tesisi bölgesinde ormanlık alanda bulunan S.G, sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.G, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.