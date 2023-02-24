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Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Sakarya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Ayten Oğrul öldü, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Ayten Oğrul öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Ormanköy kavşağında meydana geldi. Atakan Barış Oğrul idaresindeki 54 H 2074 plakalı otomobil ile Yakup H. yönetimindeki 61 HS 922 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Atakan Barış Oğrul ile annesi Ayten Oğrul ve İlknur B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayten Oğrul, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.Ayten Oğrul'un, göz muayenesi için gittiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden evine döndüğü öğrenildi. Oğrul'un cenazesi, bugün Akyazı'da toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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