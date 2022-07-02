Otomobille cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Karasu-Adapazarı yolu Tuzla Mahallesi Işıklar mevkisinde, Turhan M. idaresindeki ZH-332 025 yabancı plakalı cip, Faruk K. yönetimindeki 06 CUU 438 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güzergahta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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