Sakarya'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonete çarpması güvenlik kamerasında Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir otomobilin karşı yöne geçip park halindeki kamyonete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir otomobilin karşı yöne geçip park halindeki kamyonete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. D-100 karayolu Gebeş mevkisinde, C.M.B. yönetimindeki 54 TT 180 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savrularak yol kenarında park halindeki 54 ZE plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki bir kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, refüjü aşarak karşı yöne geçen otomobilin, kayarak park halindeki kamyonete çarpması ve kamyonetin yanında bulunan iki kişinin kaçışması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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