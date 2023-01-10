Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adapazarı Karasu yolu Limandere mevkisinde T.K. idaresindeki 34 BJ 5409 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Havva Aykır'a (50) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aykır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Limandere Sakarya Güncel Haberler

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