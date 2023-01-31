Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarpmasıyla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarpmasıyla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü. D-140 kara yolunda 28 Ocak Cumartesi günü yol kenarındaki tırdan malzeme alıp yolun karşısına geçerken Y.A. yönetimindeki 54 YA 320 plakalı otomobilin çarptığı Mehmet Oğuz Demiralay (16), kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiralay'ın cenazesinin yarın Akyazı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Devlet Hastanesi Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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