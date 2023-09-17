Sakarya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hanlıköy Mahallesi Yanyol Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 54 AHJ 390 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.