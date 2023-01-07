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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen 15 yaşındaki çocuk defnedildi

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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen 15 yaşındaki çocuk defnedildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Melih Çoker'in yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Karaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi, Karaköy Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Çoker'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karaköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karakamış mevkisinde Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine giden Y.K. idaresindeki 54 AG 513 plakalı otomobil, halı sahadan çıkarak duble yolun karşısına geçmeye çalışırken Melih Çoker'e çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Çoker, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaköy Sakarya Cami Güncel Haberler

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