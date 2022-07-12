Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı - Haberler

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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle müşterilerden Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü R.G. polise teslim oldu.

Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürüldü.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

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