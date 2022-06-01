Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AA - Onur Orhan - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Caddesi'nde seyreden M.A.D. idaresindeki 34 BJE 450 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi kavşağında E.D'nin kullandığı 54 DM 197 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrularak refüjü aşan M.A.D. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü M.A.D'ye ambulansta tedavi uygulandı.

AA / Onur Orhan - Güncel

İstanbul Caddesi Otomobil Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title