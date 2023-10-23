Sakarya'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Bonzai ve Bin 81 Hap Ele Geçirildi

SAKARYA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi. O anlar kameraya yansırken, araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.