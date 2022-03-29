Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, zulalanmış halde satışa hazır 8 taş kokain ile 3 bin 350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. (25) ve M.Ü. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.