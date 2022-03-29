Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi - Haberler

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Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, zulalanmış halde satışa hazır 8 taş kokain ile 3 bin 350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. (25) ve M.Ü'nün (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Kokain, Güncel, Haberler

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