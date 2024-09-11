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Sakarya'da Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki 54 KL 544 plakalı otomobil, Yeniorman Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücü S.Ö, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araç yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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