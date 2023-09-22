Sakarya'da Otomobil Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Taraklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.
V.İ. yönetimindeki 41 AOB 789 plakalı otomobil, Taraklı-Geyve yolu Kocaköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Yoldan geçenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel