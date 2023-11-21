Sakarya'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişi için cenaze namazı düzenlenecek.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. kontrolündeki 34 ABY 314 plakalı tır ile Fırat Baykal (28) idaresindeki 54 HR 425 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Otomobilin, adeta hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Baykal, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA